Военные контрразведчики почтили память павших в Великой Отечественной войне

Сотрудники военной контрразведки ФСБ России возложили цветы к Монументу военнымм контрразведчикам в Москве.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники Особых отделов НКВД и контрразведки «Смерш» разоблачили и обезвредили 30 тысяч немецких агентов и 3,5 тысячи диверсантов. Четверо контрразведчиков за проявленное мужество и героизм удостоены звания Героя Советского Союза.

Стоит отметить, что благодаря высокому профессионализму сотрудников «Смерша», немецкие спецслужбы не смогли проникнуть в органы военного управления Красной армии, добыть сведения о планах советского командования.

Высокое оперативное мастерство позволило военным контрразведчикам переиграть противника и в радиоэфире. В ходе 180 радиоигр, многие из которых стали легендарными, врагу доводилась дезинформация о планах советского командования, частей, подразделений.

Армейские контрразведчики сражались в одном строю с офицерами и солдатами Красной армии. На спецзаданиях погибло более шести тысяч сотрудников.