«Лужники» претендуют на звание лучшего стадиона в мире

Московский стадион «Лужники» и донецкая «Донбасс-Арена» претендуют на звание лучшей футбольной площадки мира. Соответствующий рейтинг опубликовала испанская газета Marca. Стадионы, по ее версии, вошли в число 40 претендентов со всего света.

Лучший стадион выберут читатели газеты, голосуя за ту или иную арену на официальном сайте издания. «Лужники» стали единственным российским стадионом, попавшим в шорт-лист.

Предыдущее голосование закончилось победой бразильского стадиона «Палмейсара». Ранее издание провело конкурс среди футбольных эмблем и логотип московского ЦСКА замкнул десятку самых красивых, по мнению газеты.