ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Количество зараженных коронавирусом нового типа в мире составило 3 595 662 человека, за сутки подтверждено 86 900 новых случая. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего инфицированных насчитывается в Европе - более 1,6 миллиона.

Всего от заболевания скончались 247 652 человека, из них 3 800 - за прошедшие сутки.

По данным университета Джонса Хопкинса, который собирает собственную статистику, в мире на данный момент заболело более 3,7 миллиона человек. Из них более 1,2 миллиона выздоровели, более 262 тысяч скончались.