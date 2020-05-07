Пентагон обнародовал данные о гибели мирных жителей в военных операциях США

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий в 2019 году. Еще 91 человек был ранен.

Так, согласно докладу Пентагона, в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство»* в Ираке и Сирии погибло 22 человека, ранено было 13.

В Афганистане во время наземных и авиаударов погибли 108 мирных жителей, пострадали 75. В Сомали погибли двое, были ранены три человека, сообщает РИА Новости.

*«Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.