Медики Тывы поблагодарили Шойгу за подаренные маски, тесты и лекарства

Представители медицинских учреждений Тывы выразили признательность министру обороны РФ Сергею Шойгу, передавшему республике средства защиты для борьбы с COVID-19.

Коробки с медицинскими масками, тестами, антисептиками, защитными костюмами и лекарствами распределили между медицинскими учреждениями, сообщает официальный портал Республики.

«Герой России Сергей Шойгу совместно с друзьями-благотворителями, приобрел и подарил родной Туве 825 объемных коробок со средствами индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Глава Тывы Шолбан Кара-оол поблагодарил Шойгу, приславшего для врачей и персонала больниц республики средства индивидуальной защиты. Их уже получили медицинские учреждения в Монгун-Тайгинском, Эрзинском, Тандинском и Пий-Хемском районах. В другие районы средства индивидуальной защиты и лекарства будут переданы с учетом эпидемиологической обстановки.

Обеспеченность медицинского персонала, ведущего борьбу с коронавирусной инфекцией в Тыве, полная. Средств защиты хватит на три месяца, добавили в пресс-службе.