В Москве не будут отключать горячую воду до 1 июля

В этом году в столице будут максимально отложены работы по подготовке к зимнему отопительному сезону. Так, до 1 июля отключений горячей воды не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время столичный градоначальник отметил, что полностью останавливать подготовку к зиме нельзя.

«Мы понимаем, что нельзя остановить подготовку к зиме, но приняли решение отсрочить этот период. Новые дома вообще могут не делать опрессовки», - пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр Москвы также обратился с просьбой к жителям города не приходить на торжественный салют и воздушную часть парада по случаю Дня Победы, так как создание толпы может привести к увеличению числа заразившихся. Собянин призвал смотреть праздничные мероприятия по телевизору или с балкона.