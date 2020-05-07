В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток

Ношение защитных масок и перчаток в транспорте Москвы и других общественных местах станет обязательным. Требования начнут действовать с 12 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин подчеркнул, что об ослаблении режима ограничений говорить пока рано. По словам мэра, страна будет жить в новой реальности еще долго.

«Если мы раньше еще могли предположить, что у нас ситуация закончится в течение нескольких недель, или месяца, максимум - полутора, то сегодня мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию», - сказал глава города.

По выявляемости коронавируса, отметил Собянин, Москва опередила Нью-Йорк. Реально заболевших COVID-19 в столице около 300 тысяч человек.