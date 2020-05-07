Хаос, паника и массовые обмороки: кадры последствий крупной утечки газа на заводе в Индии

Крупная утечка токсичного газа произошла на заводе LG Polymers в Индии. Кадры происшествия были опубликованы пользователями Интернета.

На записях видно, что люди пытаются спешно покинуть район, где случился инцидент. Однако, не всем это удается: некоторые теряют сознание и падают прямо на асфальт.

По предварительным данным, погибли пять человек, тысячи пострадали. При этом точный состав газа неизвестен, как и его действие на человеческий организм.

Для устранения последствий ЧП задействованы все местные экстренные службы.