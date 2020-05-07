Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что, судя по скрининговым исследованиям, в столице болеют 2-2,5% населения. Поэтому, как заявил Собянин, говорить об ослаблении ограничительных мер преждевременно.

Более того, мэр сообщил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.

По последним данным, в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.