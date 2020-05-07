Более 177 тысяч россиян вернулись из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса

На фоне распространения коронавируса в период с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тысячи граждан. Об этом сообщили в Росавиации.

Там отметили, что до 15 мая сформирован предварительный список вывозных рейсов. Россиян вернут из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, США, Вьетнама и с Бали.

Напомним, что 27 марта из-за пандемии COVID-19 РФ прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, гуманитарные, почтовые и санитарные рейсы.