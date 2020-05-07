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В Москве выявили 6 703 новых случая заболевания коронавирусом

Роман Захаров
11:03 07.05.2020
Пока экстренным службам столицы удается снизить риск распространения опасной инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у жителей города.
В Москве выявили 6 703 новых случая заболевания коронавирусом
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globellookpress

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 703. Таким образом, всего в столице выявлено 92 676 заболевших COVID-19.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне», - говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

В оперштабе отметили, что данная тенденция говорит о том, что Москве удается снизить риск распространения опасной инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у жителей города.

К настоящему моменту в России официально подтверждено 177 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 803 пациентов, скончались - 1 625. 

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