В Москве выявили 6 703 новых случая заболевания коронавирусом

В оперштабе отметили, что данная тенденция говорит о том, что Москве удается снизить риск распространения опасной инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у жителей города.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне», - говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

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