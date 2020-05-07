Собянин назвал стабильной динамику госпитализаций в Москве

В Москве динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом находится на стабильном уровне. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что сегодня, 7 мая, из лечебных учреждений города было выписано больше пациентов с COVID-19, чем госпитализировано.

Градоначальник также сообщил, что временные госпитали на городских площадках, развернутые в связи с распространением инфекции, будут прикреплены к действующим больницам Москвы.

«Это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, с ИВЛ, с палатами реанимации и соответствующим персоналом. Все эти госпитали закреплены за действующими городскими больницами, у которых есть значительный опыт работы в этой сфере», - объяснил мэр.

Собянин добавил, что столичные власти обязаны гарантировать жителям города обеспечение медпомощи при заражении COVID-19. В этих целях, по словам мэра, и создаются резервные медицинские центры.

Ранее в оперштабе назвали число заболевших коронавирусом в Москве за минувшие сутки и сообщили, что экстренным службам столицы удается снизить риск распространения опасной инфекции и не допустить тяжелых последствий COVID-19 у жителей города.