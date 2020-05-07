Взлет и пилотирование в парах: в Таджикистане прошла репетиция Парада Победы

На территории 201-й военной базы в Таджикистане состоялась репетиция воздушной части Парада Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Экипажи многофункциональных вертолетов Ми-8 из состава авиагруппы военной базы выполнили взлет с аэродрома Гиссар и отработали пилотирование вертолетов в парах, время выхода в район пролета, соблюдение безопасной дистанции между летательными аппаратами», - говорится в сообщении.

В День Победы 9 мая летчики пролетят над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четырех тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Применялся в десятках вооруженных конфликтов.