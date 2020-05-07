В Москве задержан основатель проекта «Омбудсмен полиции»

В четверг, 7 мая, создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в ГУ МВД столицы.

«Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», - слова главы пресс-службы ГУ МВД Владимира Васенина приводит ТАСС.

По словам Васенина, речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. В обмен на эти деньги Воронцов обещал не выкладывать в общий доступ личные фотографии полицейского.

В середине апреля в Санкт-Петербурге было возбуждено дело об административном правонарушении из-за публикации в сообществе «Омбудсмен полиции» ложной информации о якобы заболевших коронавирусной инфекцией в институте ФСБ.