В едином строю: кадры генеральной репетиции воздушного Парада Победы во Владивостоке

Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция авиационной части Парада Победы. Всего в ней задействовали более 20 самолетов и вертолетов. Ровно столько же будет и на самом торжественном мероприятии 9 мая.

В строю - истребители МиГ-31, Су-35 и Су-30. В главной тренировке также приняли участие летчики палубных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Военные летчики отработали слаженность действий, чтобы в День Победы пролететь единой колонной, сохраняя заданные дистанции и интервалы.

Со взлетной полосы самолеты поднимались в случайном порядке, но уже в небе единой колонной пролетали над центральной площадью Владивостока. Высота полета была минимальная - 450 метров.

Девятого мая над Владивостоком военные самолеты и вертолеты появятся в 11 утра и будут видны практически со всех улиц города. Весь пролет авиации займет всего 10 минут, но, как обещают летчики, небесное шоу никого не оставит равнодушным.