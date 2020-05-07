Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
В подъездах домов специальным раствором будут обрабатываться тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные площадки.
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Власти Москвы решили продлить на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в городе с целью профилактики коронавируса. Соответствующее заявление сделал заместитель столичного мэра Петр Бирюков.
«Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен на месяц», - сказал чиновник.
Бирюков также уточнил, что в подъездах домов специальным раствором обрабатываются тамбуры, холлы, коридоры, лифты и лестничные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 12 мая в столице будут сняты ограничения на работу промышленных предприятий и строительных компаний. При этом градоначальник отметил, что ослабления режима самоизоляции после майских праздников ждать не стоит.