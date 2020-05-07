СК показал кадры задержания красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Бизнесмен Анатолий Быков задержан в Красноярске за организацию двойного убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

По версии следствия, в 1994 году Быков возглавлял преступную группировку, в которую входили Кирилл Войтенко и Александр Наумов. У последнего произошел конфликт с Быковым. Сообщается, что участники не поделили деньги.

«Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», - отметили в СК.

Следователи считают, что организацию преступления Быков поручил знакомому Владимиру Татаренкову. Тот привлек к исполнению участников своей преступной группы.

«Некоторое время исполнители следили за «жертвами» и 24 июля 1994 года в тот момент, когда они на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», - заявили следователи.

Исполнитель убийства Сергей Бакуров ранее был задержан и привлечен к уголовной ответственности в виде пожизненного лишения свободы. Владимир Чучков находится в розыске. Организатор Владимир Татаренков приговорен к 13 годам тюрьмы.

Анатолий Быков был избран на пост депутата Законодательного собрания Красноярского края в 1997 году. Ранее он уже был судим за подготовку покушения на криминального авторитета Вилора Струганова.