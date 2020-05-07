Опубликовано видео предполагаемого момента задержания экс-депутата Анатолия Быкова

В социальных сетях появилось видео с предполагаемым моментом задержания бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.

Запись на своей странице в Facebook опубликовал Владимир Владимиров. На кадрах видно, что возле участка Быкова стоят машины с сотрудниками ОМОНа, вооруженными автоматами.

«Утром окружили его участок. Использовали даже вертолет. На мои звонки и сообщения не отвечает. Как вариант, возможно, связано с Босовым», - написал мужчина.

В четверг, 7 мая, ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что экс-депутат Красноярского Заксобрания Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации заказных убийств в прошлом. Официальной информации на этот счет пока не поступало.