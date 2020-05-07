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«Пять глаз» против Китая: зачем Вашингтон и его союзники ищут крайнего в распространении COVID-19

Лина Давыдова
17:44 07.05.2020
Какое отношение США и Австралия имеют к уханьским лабораториям? И кто стоит за их финансированием? Смотрите в новом расследовании «Специального репортажа».
«Пять глаз» против Китая: зачем Вашингтон и его союзники ищут крайнего в распространении COVID-19
© Фото: Nikos Pekiaridis, Keystone Press Agency, Globallookpress

Информационная атака Вашингтона против Пекина переросла в антикитайскую кампанию по всему миру, считают эксперты. Недавно австралийская газета The Daily Telegraph обнародовала 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз», подготовленный секретными службами США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании. В этом документе воспроизводится хронология ключевых событий в китайском Ухане с декабря 2019 года, когда было объявлено о первых случаях заражения коронавирусом.

Как отмечается в докладе, уже 3 января якобы по распоряжению Национального комитета здравоохранения КНР в одной из лабораторий Уханя были уничтожены находившиеся в ней образцы инфекции. При этом, как утверждают авторы документа, китайские власти сразу ввели жесткий запрет на распространение информации из Уханя и отрицали передачу вируса от человека к человеку до 20 января, хотя уже в конце прошлого года знали о путях распространения COVID-19.

Генеральный директор Института политических исследований Дмитрий Журавлев считает, что именно этот доклад Запад намерен положить в основу обвинений против КНР.

«Сила этого документа в авторстве, потому что это заявило разведсообщество. А предполагается, что они все знают. Правда, опять же, встает вопрос в связи с этим:  каким образом вообще американцы могут объяснить, что происходит в китайской лаборатории?», - полагает Журавлев.

Негласная шпионская корпорация «Пять глаз» была создана еще в середине прошлого века для слежки за СССР. После распада Союза основной мишенью стал Китай. Главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян считает, что США используют разведобъединение для устранения конкурентов.

«В системе "Пяти глаз" информация стекается в США и в Британию. По большом счету, это система сообщающихся сосудов. То есть, например, что-то нашли американцы, и это представляет интерес для разведки Австралии и Новой Зеландии, то они могут передать это. И наоборот», - высказал свое мнение Цатурян в интервью «Специальному репортажу».

В докладе, полученном изданием The DailyTelegraph, фигурирует группа ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. В досье именно ее называют якобы создателем нынешнего коронавируса.

Однако, по мнению востоковеда Алексея Маслова, Китай имеет второстепенное отношение к коронавирусу. По словам эксперта, в финансировании этих исследований принимала участие Австралия, где стажировались китайские специалисты из уханьской лаборатории.

«Австралия также участвовала в финансировании этих исследований. В том числе китайские специалисты из уханьской лаборатории стажировались в Австралии, поэтому речь идет о международной  помощи, международном участие в работе уханьской лаборатории», - предположил Маслов.

Какие еще исследования проводились учеными, в том числе и западными, в лабораториях по всему миру? Кто стоит за их финансированием? Почему в США, где неоднократно проводились репетиции пандемий, одна из самых тяжелых ситуаций из-за коронавируса? И зачем на самом деле Вашингтон пытается обвинить в случившемся Пекин? Смотрите новое расследование «Специального репортажа». Премьера 7 мая в 18:15 на телеканале «Звезда».

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