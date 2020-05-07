В Крыму с 12 мая вводят масочный режим

Власти Крыма с 12 мая обяжут местных жителей носить медицинские маски при посещении общественных мест. Такие меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

«С 12 мая в республике вводится масочный режим в общественных местах», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Аксенов распорядился проанализировать наличие и стоимость индивидуальных средств защиты в аптеках полуострова и обнародовать рекомендации по их использованию.

Кроме того, с 18 мая в Крыму начнут снимать ограничения на работу некоторых предприятий.

«Первый инкубационный период будет 18 числа (мая - прим. ред.), чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей - все предприятия и виды деятельности, которые озвучим в конце (заседания - прим. ред.), приступают к работе с 18 числа», - объяснил Аксенов.

В настоящий момент в России официально зарегистрировано 165 929 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 21 327 человек, скончались - 1 537.