Трамп наложил вето на резолюцию конгресса о запрете военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещает применение военной силы против Ирана. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

По словам Трампа, резолюция S. J. Res. 68 была «оскорбительной» и внесена демократами в рамках их стратегии победы на выборах в конгресс 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Он уверен, что документ основан на «неверном понимании фактов и закона».

«Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно», - заявил Трамп.

Президент отметил, что, согласно конституции, он должен уметь предвидеть возникающие угрозы и следующие шаги противников, а также принимать ответные действия, что он и сделал в случае с ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани.

Документ, который призывает Трампа «прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана» до особого распоряжения или войны, был внесен в сенат демократом Тимом Крейном. После одобрения сената резолюцию поддержала подавляющая часть конгрессменов, несмотря на то, что большинство в конгрессе принадлежит сторонникам американского лидера.