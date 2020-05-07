«Не просто хроники»: организаторы конкурса на создание контента о войне рассказали об итогах первого этапа

Участники конкурса на создание контента в сети Интернет предложили проекты для сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной Войны. Конкурс, организаторами которого выступает АНО «Институт развития Интернета», проходит в рамках реализации национального проекта «Культура». Сейчас идет прием заявок на участие во втором этапе конкурса.

«Это очень сложная тема с эмоциональной точки зрения, но, возможно, наиболее сильная в плане воздействия на молодую аудиторию. Задача этих проектов – показать, что война – не далекие исторические хроники, а это боль и страх, которые не щадили никого. Когда подростки видят своих сверстников героями тех событий, они по другому их воспринимают, и они перестают для них быть просто главой в учебнике истории», - рассказала заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета» Светлана Сонина.

Данный проект запущен впервые и предполагает работу в рамках нескольких тем, в частности, «Живая память» (о ветеранах и Дне Победы), «Мы вместе» (о многообразии культур составляющих Россию народов), «Делай добро» (волонтерские проекты), «Гордимся» (достижения в культуре и спорта) и «Действуй» (образовательные конкурсы и форумы).

Первый этап конкурса проходил с 20 января по 5 февраля, были получены 1208 заявок на почти 25 миллиардов рублей, из них 1058 допущены до экспертизы.

В конце апреля стартовал второй этап конкурса, итоги которого будут оглашены 28 июля. В рамках данного этапа в список рамочных добавится тема «Будь собой», посвященная проблемам современной молодежи.