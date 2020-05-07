Ростуризм: план по восстановлению туротрасли после пандемии почти завершен

Работа над планом по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничений по коронавирусу почти завершена. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, с гостиничной отраслью меры уже обговорены, ведомство вместе с Минэкономразвития находится в стадии обсуждения плана с Роспотребнадзором.

«В целом мы понимаем, как мы можем выходить из карантинных мер. Мы ждем, когда ситуация начнет нормализовываться», - сказала Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Ростуризме предложили разработать специальные туристические проекты для медработников. Бизнес может предусмотреть целый перечень льгот по размещению медиков в отелях после пандемии коронавируса.