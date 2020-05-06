Генпрокуратура РФ признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала недостоверной информацию об искусственном создании коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что прокуратура Москвы обнаружила в социальных сетях видеоролики, в которых утверждалось, что COVID-19 является генно-модифицированным биологическим оружием, созданным для чипирования населения и уничтожения людей путем вакцинации.
«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности» - заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что ни российские власти, ни Всемирная организация здравоохранения не подтверждают информацию об искусственном создании коронавируса. С учетом изложенного Генеральная прокуратура на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» просит Роскомнадзор ограничить доступ к сайтам с данными сведениями.