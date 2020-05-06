В Минобороны перечислили авиатехнику, которая примет участие в Параде Победы

Семьдесят пять самолетов и вертолетов примут участие в авиационной части Парада Победы в Москве. Порядок пролета техники над столицей и другими городами России опубликован на сайте Министерства обороны и в газете «Красная Звезда».

© Минобороны России

На сайте сказано, какие модели самолетов и вертолетов будут участвовать в Параде и в каком порядке они будут пролетать.

Воздушный Парад пройдет в 32 городах России. Их список также опубликовало оборонное ведомство.

© Минобороны России

Кроме того, 9 мая в указанных регионах прогремят праздничные салюты.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса Владимир Путин принял решение перенести Парад Победы. Девятого мая состоится только авиационная часть.