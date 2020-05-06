Количество тестирований на коронавирус в Москве достигло миллиона

Количество проведенных тестов на коронавирус в Москве достигло одного миллиона. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований», - рассказала заммэра журналистам.

Ракова добавила, что каждый день в Москве проводится свыше 40 тысяч анализов, то есть за последнюю неделю цифра увеличилась вдвое. По словам заммэра, число положительных тестов растет, а количество госпитализаций при этом остается на прежнем уровне. Это говорит о том, что в столице удается снизить риск распространения вируса и не допустить осложнений.

Тест на COVID-19 в обязательном порядке берется у людей, имеющих признаки ОРВИ, у больных пневмонией и тех, кто с ними контактирует.

По последним данным, в столице зафиксировано 80 115 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7870 пациентов, скончались 816.