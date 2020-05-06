Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Заболеть коронавирусом можно даже дома. Так считает доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альштейн. Он заявил, что вероятность этого мала, но ее нельзя исключать.

Вирусолог уверен, что инфекция может попасть в организм человека через пищу, то есть плохо промытые овощи или фрукты.

«Нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов», - заявил Альштейн в интервью «Пятому каналу».

В случае «домашнего» заражения симптомы коронавируса будут напоминать симптомы кишечной инфекции, добавил ученый. Также он посоветовал не пить сырую воду и как можно чаще протирать поверхности, на которых может осесть вирус.