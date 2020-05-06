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Ученые сдвинули прогноз по срокам окончания пандемии в России

Иван Линдеманн
08:02 06.05.2020
По информации специалистов, инфекция прекратит распространение до 24 августа.
Ученые сдвинули прогноз по срокам окончания пандемии в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Срок окончания пандемии коронавируса в России снова перенесен. По мнению ученых Сингапурского университета технологий и дизайна, инфекция прекратит распространение до 24 августа. Прогноз опубликован на сайте учебного заведения.

Ранее специалисты утверждали, что все завершится 12 августа, потом изменили дату на 17 августа. При это ученые не исключают, что сроки могут меняться в любую стороны в зависимости от эпидемиологической обстановки и мер, которые принимаются для сдерживания распространения вируса.

Кроме того, специалисты заявляют, что страны, которые преждевременно снимают карантинные ограничения, рискуют столкнуться с новой вспышкой заболеваемости.

Для создания прогноза ученые использовали математическую модель распространения вируса и данные по 131 стране.

По последней информации, число случаев заболевания коронавирусом в России составляет 155 370, выздоровели 19 865 пациентов, скончался 1451 человек.

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