«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию

Перенесшая воспаление легких Надежда Бабкина поделилась подробностями течения болезни. Народная артистка РСФСР рассказала, что началось все с затрудненного дыхания, затем стала болеть голова и постоянно клонило в сон.

В эфире Первого канала певица заявила, что соблюдала все правила гигиены и даже провела генеральную уборку квартиры. После того, как состояние Бабкиной ухудшилось, она вызвала скорую и была госпитализирована.

В больнице врачи трижды провели компьютерную томографию легких и диагностировали пневмонию. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», у артистки оказались повреждены 80% тканей. По данным телеканала «360», в приемном покое Бабкина уже не могла самостоятельно передвигаться.

Певица заявила, что ее поместили в реанимацию и несколько дней кормили через зонд. Бабкина сообщила, что российские специалисты - настоящие профессионалы. Артистка поблагодарила их за работу.

Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией в начале апреля. В конце месяца ее выписали. Тест на коронавирус у артистки оказался отрицательным.