Защитники Заполярья: в Долине Славы почтили подвиг павших под Мурманском советских воинов

В Долине Славы Мурманской области впервые в истории митинг памяти прошел в усеченном формате. Количество участников строго ограничили, а программу максимально сократили. На то, чтобы отдать дань памяти тысячам воинов, которые навсегда остались в этой земле, было отведено всего несколько минут.

Долина Славы - одно из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области. Здесь 79 лет назад враг был остановлен и до конца войны так и не продвинулся дальше. Советские войска ценой нечеловеческих усилий, а многие и ценой жизни, еще в самом начале войны смогли превратить эту землю, всего в 86 километрах от Мурманска, в непреодолимый рубеж.

В долине реки Западная Лица в 1941-м году советская армия остановила наступление неприятеля, фашистских егерей под командованием генерала Дитля, получивших приказ в считанные дни прорваться в Мурманск.

«Сорвав (своим подвигом) планы блицкрига стремительного захвата Кольского полуострова, портов Мурманска, железной дороги и в целом всего Заполярья, внеся весомый вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне», - рассказывает командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Ключевой стала дата 8 сентября 41-го. Бои продолжались непрерывно десять суток. Но, несмотря на трехкратное превосходство в силе, с огромными потерями фашисты вынуждены были отступить и перейти к обороне. На этом рубеже советские войска противостояли еще три года. А в октябре 44-го именно отсюда начали наступление.

Мемориальная стена в этом месте кажется бесконечной - на ней имена погибших защитников Заполярья, тех, кого удалось установить. Но есть и чистые плиты. Каждый год поисковые отряды находят останки героев и нередки случаи, когда им возвращают имена.

В мае в Долину Славы приезжают тысячи людей, чтобы почтить память воинов, возложить цветы и венки к мемориалам. Так происходит каждый год, за исключением этого.