Российские специалисты РХБЗ продезинфицировали больницу в сербском Валево

Российские военнослужащие войск РХБЗ провели дезинфекцию медицинских учреждений в сербском городе Валево. Внутренние помещения больницы обработали специальным составом, предотвращающим распространение коронавирусной инфекции. Всего сводные российско-сербские расчеты за сутки обработали 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.

Военные врачи из России в ходе выполнения задач по борьбе с коронавирусом активно консультируют своих сербских коллег, делятся с ними профессиональным опытом, оценивают эпидемиологическую обстановку.

Столь профессиональный подход оценил министр обороны Сербии Александр Вулин. Он поблагодарил российских медиков за проделанную работу.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 16 объектах в 33 городах, в том числе обработано более 346 зданий и сооружений, общей площадью более 1,42 миллиона квадратных метров, участков дорог - 68, общей площадью около 478 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных коронавирусом.