Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

Премьер-министр России Михаил Мишустин активно вовлечен в рабочий процесс, не взирая на свою болезнь. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что работа кабмина несколько недель ведется преимущественно по видеосвязи и в ближайшее время такой формат сохранится.

«Председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем», - сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Он также пожелал премьеру скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что скоро они смогут встретиться в правительстве.

Мишустину диагностировали коронавирусную инфекцию. Ранее его пресс-секретарь сообщил, что самочувствие премьера «в целом нормальное».