Поздравительная кадриль: артисты ЗВО устроили для ветеранов уличные концерты с песнями и танцами

Артисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели концерты военной песни и танца для ветеранов Великой Отечественной войны в Белгородской области.

Военнослужащие поздравили и 95-летнего ветерана Борисову Паву Федоровну во дворе ее дома, где артисты исполнили песни военных лет, авторские военно-патриотических песни, прочли стихотворения и исполнили народные танцы.

В 1941 году Пава Федоровна 16-летней девушкой стала военным шофером на Камчатке: подвозила горючее бомбардировщикам, ходила и в караул, и на стрельбище. Награждена орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

После выступления военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающей годовщиной 75-летия Победы, поблагодарили их за совершенные подвиги, проявленную мужественность и отвагу.