Артерия жизни: в Сирии прошло восьмое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4

В рамках российско-турецкого соглашения силами наземных и воздушных подразделений в соответствии с планом было совершено восьмое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб.

Эта дорога чрезвычайно важна для республики, она проходит через подконтрольные радикальным исламистам территории, поэтому меры безопасности строжайшие.

На этот раз российская техника движется в центре колонны, турецкие броневики в начале состава и замыкают движение.

«В рамках российско-турецкого соглашения силами наземных и воздушных подразделений в соответствии с планом было совершено 8 совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб», - рассказал начальник совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Виктор Шуляк.

Ситуация в провинции под постоянным контролем. Уже давно здесь не слышно стрельбы и нет жертв среди мирных жителей. Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие выполняют задачи, поставленные президентами двух стран.