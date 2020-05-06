Артерия жизни: в Сирии прошло восьмое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4
В рамках российско-турецкого соглашения силами наземных и воздушных подразделений в соответствии с планом было совершено восьмое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб.
Эта дорога чрезвычайно важна для республики, она проходит через подконтрольные радикальным исламистам территории, поэтому меры безопасности строжайшие.
На этот раз российская техника движется в центре колонны, турецкие броневики в начале состава и замыкают движение.
«В рамках российско-турецкого соглашения силами наземных и воздушных подразделений в соответствии с планом было совершено 8 совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб», - рассказал начальник совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Виктор Шуляк.
Ситуация в провинции под постоянным контролем. Уже давно здесь не слышно стрельбы и нет жертв среди мирных жителей. Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие выполняют задачи, поставленные президентами двух стран.