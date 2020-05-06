Ветер и грозы: в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для Москвы действует с 9.00 6 мая до 11.00 8 мая, для Подмосковья - с ночи 6 мая до 11.00 8 мая.

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