Ветер и грозы: в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Предупреждение о неблагоприятных условиях будет действовать до 8 мая.
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области. В ближайшие дни в столичном регионе ожидаются грозы, дожди и сильный ветер.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для Москвы действует с 9.00 6 мая до 11.00 8 мая, для Подмосковья - с ночи 6 мая до 11.00 8 мая.