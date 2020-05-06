Половина россиян хотели бы вернуться в офис после отмены самоизоляции

Половина россиян после отмены режима самоизоляции хотели бы вернуться в офис, а треть - чередовать офисную работу с удаленной. Полностью перейти на дистанционную работу согласились только 20%.

Согласно опросу, проведенному среди полутора тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов страны, 34% удается не отвлекаться в «домашнем» офисе. Прерывают процесс на физическую разминку 28% (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа), 23% - параллельно смотрят сериал, 22% позволяют себе отвлечься только во время обеда. Еще 17% респондентов в рабочее время смотрят шоу на YouTube, 15% - выходят на прогулку.

В вопросе о том, что по-настоящему отвлекает во время на работы на «удаленке», 27% выбрали домашние дела, 21% - детей и родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рекрутингового сервиса. Телевизор и интернет не дают работать 19% респондентов, холодильник мешает 7%. Почти половина - 42% - заявили, что отвлекающих факторов у них нет.