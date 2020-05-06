Инфекционист предсказал вторую волну COVID-19 после майских праздников

Массовые нарушения режима самоизоляции в майские праздники обязательно обернутся очередным всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. В этом уверен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Многочисленные пациенты с диагнозом COVID-19, по его прогнозам, начнут поступать в больницы черед одну-две недели.

«Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель. Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным», - рассказал «Известиям» Коновалов.

В том, что второй волны коронавирусной инфекции не избежать, уверены и в Минздраве, где ранее сообщили о необходимости появления популяционного иммунитета, для окончательной победы над инфекцией.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, не все регионы отреагировали на пандемию должным образом.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 155 370. Инфекция выявлена в 83 из 85 регионов. Отмечается, что 49,1% зараженных не имели клинических проявлений болезни.