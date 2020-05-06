В Тюменской областии ввели обязательное ношение масок
При несоблюдении карантинных мер введенные ограничения могут быть продлены.
© Фото: Министерство энергетики Московской области
Обязательной масочный режим вводится с 6 мая в Тюменской области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.
«Если вы посещаете общественные места, пользуетесь транспортом, вы обязаны быть в масках», - сказала она во время онлайн-брифинга.
Кузнечевских уточнила, что при несоблюдении карантинных мер введенные ограничения могут быть продлены.
Масочный режим с 6 мая также вводится на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области.