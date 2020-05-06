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Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье

Анна Касаткина
02:52 06.05.2020
Информация о побеге мужчины поступила в правоохранительные органы утром 5 мая.
Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Московской области. Его разыскивают сотрудники полиции.

Житель Орловской области проходил лечение в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске. Информация о его исчезновении поступила в правоохранительные органы утром 5 мая.

«Все ориентиры разосланы, ведутся его поиски», - сообщили ТАСС пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

Ранее в Уфе из закрытой на карантин больницы убежали врачи. Их пришлось возвращать обратно в принудительном порядке.

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