Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Подмосковье

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из больницы в Московской области. Его разыскивают сотрудники полиции.

Житель Орловской области проходил лечение в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске. Информация о его исчезновении поступила в правоохранительные органы утром 5 мая.

«Все ориентиры разосланы, ведутся его поиски», - сообщили ТАСС пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

Ранее в Уфе из закрытой на карантин больницы убежали врачи. Их пришлось возвращать обратно в принудительном порядке.