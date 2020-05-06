В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19

В Сербии отменили чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии коронавируса. Парламент страны принял решение большинством голосов.

«За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, один воздержался, один не голосовал (из 250 депутатов)», - сказала на заседании председатель парламента Майя Гойкович.

Чрезвычайное положение было введено в Сербии 15 марта. После его отмены перестает действовать и комендантский час, однако некоторые другие ограничительные меры сохранятся.

С начала эпидемии COVID-19 в стране заразились 9,8 тысяч человек, скончались 203. На этой неделе в Сербии заработал автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая при ограничении числа посетителей откроются торговые центры, с 18 мая возобновится авиасообщение, напоминает РИА Новости.