Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медиков

Анна Касаткина
23:33 06.05.2020
В случае смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 его семья получит 2,7 млн рублей.
Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медиков
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, получат дополнительные страховые гарантии в виде единовременных выплат. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, в случае смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 его семья получит 2,7 млн рублей. В случае осложнений, которые привели к инвалидности первой группы, будет выплачено свыше двух миллионов. Если болезнь повлекла за собой инвалидность второй группы, выплата составит более 1,3 млн рублей, третьей группы - почти 690 тысяч рублей. Временную нетрудоспособность без последствий в виде инвалидности компенсируют выплатой свыше 68 тысяч рублей.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорой помощи, которые непосредственно контактируют с пациентами с подтвержденным коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата06.05.2020, 13:09
Шойгу поручил наградить российских военных врачей за борьбу с COVID-19 в Италии
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
23:54 В стране и мире
В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19
23:33 В стране и мире
Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медиков
21:57 В стране и мире
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
19:02 Армия
Видео
В Севастополе у строителей военного медцентра заподозрили COVID-19
17:46 В стране и мире
Глава Минздрава сообщил, что мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:53 В стране и мире
ЦБ РФ оценил влияние одного нерабочего месяца на ВВП
22:24 В стране и мире
Срывавший онлайн-уроки пранкер в Петербурге объявлен в розыск
21:57 В стране и мире
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
21:39 В стране и мире
Лавров и Помпео обсудили по телефону глобальную безопасность
21:03 В стране и мире
Видео
Глава МЧС Евгений Зиничев оценил готовность Якутии к сезонным рискам
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Видео
Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.