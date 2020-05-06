Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медиков

Медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, получат дополнительные страховые гарантии в виде единовременных выплат. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, в случае смерти медработника из-за инфицирования COVID-19 его семья получит 2,7 млн рублей. В случае осложнений, которые привели к инвалидности первой группы, будет выплачено свыше двух миллионов. Если болезнь повлекла за собой инвалидность второй группы, выплата составит более 1,3 млн рублей, третьей группы - почти 690 тысяч рублей. Временную нетрудоспособность без последствий в виде инвалидности компенсируют выплатой свыше 68 тысяч рублей.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорой помощи, которые непосредственно контактируют с пациентами с подтвержденным коронавирусом.