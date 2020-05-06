ЦБ РФ оценил влияние одного нерабочего месяца на ВВП

Банк России оценил влияние на ВВП одного полного нерабочего месяца. По оценкам регулятора, этот период может сократить от 1,5% до 2,% годового ВВП или от 4,5% до 6% ВВП соответствующего квартала. Об это говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В документе отмечается, что принимаемые российским правительством и Банком России меры для борьбы с последствиями вынужденной самоизоляции, способны компенсировать часть потерь для населения, бизнеса и экономики, а также ускорить процесс восстановления.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что за базовый сценарий сокращения ВВП в 2020 году Минфин взял показатель в 5%, дефицит бюджета прогнозируется около 4%. Сумма поддержки экономики из бюджета продолжит увеличиваться, отметил министр.