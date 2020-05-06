Число заболевших COVID-19 в США достигло 1,2 миллиона

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 1,2 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который собирает статистику властей, СМИ и из других источников.

По состоянию на 2.25 мск, в Соединенных Штатах заболели 1 202 246 человек, из которых почти 190 тысяч выздоровели, а 70 900 - скончались.

В целом в мире насчитывается более 3,6 миллиона случаев заражения COVID-19, на втором месте после США Испания (219 329), на третьем - Италия (213 013). Из общего числа вылечились 1,2 миллиона человек, погибли - 256,7 тысячи.