Срывавший онлайн-уроки пранкер в Петербурге объявлен в розыск

Следователями Санкт-Петербурга объявлен в розыск 34-летний пранкер, который заочно обвиняется в срыве дистанционного обучения школьников. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ .

«Обвиняемый позиционирует себя как «стример», то есть человек, занимающийся потоковой трансляцией видео в режиме реального времени. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале», - говорится в сообщении.

Следователями было установлено, что 27 марта и 6 апреля 2020 года мужчина сорвал проводимые дистанционным образом учебные занятия школьников.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видеозаписи, на которых зафиксировано, как пранкер присоединялся к онлайн-урокам петербургских школьников, непристойно себя вел и срывал учебный процесс. По предварительным данным следствия, мужчина может находиться на территории стран Евросоюза.

Ранее в СК РФ сообщали, что в России буду отслеживать и давать юридическую оценку пранкам против преподавателей, которые в период пандемии коронавируса ведут уроки в дистанционном формате.