В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом

По последним данным, в Москве скончались еще 39 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и имеющим положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось, что в столице скончались 50 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число умерших больных, у которых был выявлен COVID-19, достигло 905 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после майских праздников в столице не будет смягчен режим самоизоляции. С 12 мая снимутся ограничения на работу промышленных предприятий и строительных компаний.