Лавров и Помпео обсудили по телефону глобальную безопасность

В среду, 6 мая, министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблематику глобальной безопасности, сообщили в МИД РФ.

«С.В. Лавров вновь высказался в пользу продления истекающего в феврале 2021 года Договора о СНВ. Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность», - говорится в сообщении ведомства.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.

В конце апреля Сергей Лавров говорил о подтверждении Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, что Россия и США должны возродить комплексный диалог по стратегической стабильности. Также глава МИД рассказал, что Москва и Вашингтон готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками диалога СНВ-3.