«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника

Один из задержанных 3 мая боевиков, пытавшихся прорваться на территорию Венесуэлы, признался, что планировался захват аэропорта с целью вывезти президента Николаса Мадуро в США. Видео допроса транслирует государственное телевидение страны VTV CANAL 8.

Напомним, что 3 мая была совершена попытка морского вторжения на территорию Венесуэлы с целью убийства президента Мадуро. Сообщалось, что колумбийские боевики на быстроходных катерах пытались вторгнуться с севера страны. Тогда были убиты восемь нападавших, двое задержаны. Через два дня Николас Мадуро заявил, что один из захваченных террористов признался, что в группе находились два американских гражданина.

#EnVideo 📹 | Testimonio del terrorista estadounidense Luke Alexander Denman quien cuenta los detalles del ataque a Venezuela#EscudoBolivarianoTiburón2020 pic.twitter.com/REA4o7Qhe9 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 6, 2020

В МИД РФ осудили попытку группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения «терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства». Соответствующее заявление распространил департамента информации и печати МИД.

«Террористы, среди которых, по данным правоохранительных органов, оказались лица, связанные с иностранными (конкретно - американскими) спецслужбами, были своевременно обезврежены», - говорится в сообщении.

В российском министерстве мностранных дел подчеркнули, что действия наемника заслуживают безусловного и решительного осуждения.