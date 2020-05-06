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Глава МЧС Евгений Зиничев оценил готовность Якутии к сезонным рискам

Роман Захаров
21:03 06.05.2020
В рамках координационного совещания, которое Зиничев провел вместе главой Якутии Айсеном Николаевым, было отмечено, что весеннее половодье на территории республики проходит в соответствии с прогнозом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Шестого мая руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев оценил готовность органов управления, сил и средств РСЧС по Республике Саха (Якутия) в период паводка и пожароопасного сезона. Министр совершил облет территорий, которые пострадали от наводнений, и ознакомился с текущей ситуацией на реках региона.

В рамках координационного совещания, которое Зиничев провел в Ленском районе вместе главой Якутии Айсеном Николаевым, было отмечено, что весеннее половодье на территории республики проходит в соответствии с прогнозом, вскрытие рек произошло раньше средних многолетних дат. Подтопленных населенных пунктов в настоящий момент нет. Для безаварийного пропуска паводковых вод на реках региона завершен комплекс превентивных мероприятий. В частности, на реках Лена, Алдан, Амга и Татта организована работа четырех межведомственных оперативных групп под руководством ГУ МЧС России по Якутии.

Правительством республики уточнен реестр населенных пунктов, которые попадают в зоны возможного подтопления. Речь идет о 133 населенных пунктах на территории 24 муниципальных образований. Все они находятся на постоянном контроле.

Для работы на затороопасных участках, а также для проведения работ по защите населения и эвакуации из возможных зон чрезвычайной ситуации создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе более 9,6 тысяч человек и более 2,2 тысяч единиц специальной техники. В готовности находятся 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний Якутии и авиационное звено Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС РФ.

Гидрологический мониторинг на реках и их притоках осуществляется 127 постоянными и 67 временными гидропостами Якутского УГМС, проведением авиаразведки с использованием воздушного судна Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра Министерства чрезвычайных ситуаций России.

«На территории Республики Саха (Якутия) функционирует мобильный приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу пожарной и паводковой обстановки на территории СФО и ДФО. Мы должны не только следить за изменением ситуации, но и, анализируя полученные данные, прогнозировать события. Это позволит минимизировать риски», - сказал в ходе совещания глава МЧС России.

Зиничев также уделил внимание подготовке органов управления к пожароопасному сезону. По его словам, на контроле МЧС находятся 317 населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. В связи с этим, для усиления превентивных мер, министр рекомендовал главам муниципальных образований использовать мобильное приложение «Термические точки», которое позволяет получать в режиме реального времени информацию о термальных аномалиях и совместно вырабатывать необходимые управленческие решения.

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