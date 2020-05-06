Путин поручил дооснастить МЧС в пожароопасных регионах

Российскому правительству и МЧС Владимир Путин поручил до 1 июля дооснастить подразделения МЧС в регионах, где высоки риски пожаров и паводков, необходимой техникой. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить дооснащение в приоритетном порядке подразделений территориальных органов МЧС России спасательной, пожарной и иной техникой специального назначения в тех субъектах Российской Федерации, в которых наиболее высокие риски возникновения пожаров и паводков», - говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава МЧС Евгений Зиничев.

В конце апреля президент РФ поручил обеспечить незамедлительные выплаты россиянам, которые пострадали от стихийных бедствий. Он заявил, что выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно. Также Владимир Путин отметил, что несмотря на пандемию коронавируса не стоит забывать о рисках сезонных природных бедствий - пожарах и паводках.