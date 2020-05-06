Жизнь, похожая на фильм: как сложилась судьба ветерана «Смерша» Николая Аракчеева

Подразделение «Смерш» было создано в 1943 Совнаркомом СССР для борьбы с иностранными агентами на территории Советского Союза. Название, ставшее сокращением от лозунга «Смерть шпионам!», наводило ужас на всех врагов и предателей нашей отчизны.

Однако, мало кто знает о судьбах людей, накрепко связавших в то неспокойное время свою жизнь с легендарным подразделением. О тех безымянных героях, которые стояли на страже мира и спокойствия советских граждан, почти всегда находясь в тени громкого названия спецорганизации.

Один из ни - ветеран «Смерша», отставной подполковник КГБ Аракчеев Николай Николаевич. Его история похожа на сюжет остросюжетного шпионского детектива. Он родился 7 ноября 1921 года в деревне Владиславка Нижнегорского района Крымской области в рабочей семье. Четвертого октября 1940 года был призван Нижнегорским районным военкоматом в ряды Красной Армии. В 1942 году был зачислен в военную контрразведку «Смерш» туркестанского пограничного округа и направлен для прохождения дальнейшей военной службы в качестве оперуполномоченного отдела спецслужбы по обслуживанию 47 кавалерийского полка города Малы.

Приказом НКВД СССР от 23 сентября 1943 года №1926 Николаю Николаевичу было присвоено первое воинское звание офицера - младший лейтенант.

Аракчеев в составе 21 пограничного отряда принял участие в завершающей стадии Ясско-Кишиневской операции по разгрому немецкой группировки. С 15 июля 1944 года бойцы 21 погранотряда совместно с войсками Красной Армии прибыли на территорию Молдавии, где продолжали подавлять сопротивление разрозненных групп противника, рассредоточенных по территории республики. С армейскими подразделениями пограничники дошли до Кишинева, а к концу августа 1944 года с боями вышли к реке Прут, где приняли участок государственной границы с Румынией под охрану и начали его обустройство с одновременным проведением боевых операций по очистке тыла от остатков немецких войск.

В общей сложности 21 пограничный отряд вел боевые действия с июля по октябрь 1944 года с незначительными перерывами. В одной из войсковых операций Николай Аракчеев совместно с двумя пограничниками взял в плен двух немецких солдат (шофера и связиста), от которых советской разведке удалось получить важную информацию.

В мае 1945 года в числе сотрудников ОКР «Смерш»и пограничников 21-го погранотряда Аракчеев встретил День Победы. В этом же году познакомился со своей будущей женой Валентиной Ивановной, с которой вместе прожили более 50 лет. В браке у них появилось двое сыновей.

После войны Аракчеев какое-то время работал в «Смерше», но в сентябре 1946 года начал нести служу на отдельном морском КПП в Одессе.

В 1947 году был переведен на Сахалин, где в составе ОКР МВД Сахалинского Погранокруга обслуживал подразделения 116 погранотряда. На Сахалине он прослужил до 1950 года, далее судьба закинула его в Житомирскую область, где Аракчеев проходил службу в МГБ.

Однако, в 1954 году Николай Николаевич вновь оказывается на Дальнем Востоке, где он продолжает служить в должности старшего оперуполномоченного ОО КГБ по обслуживанию объектов 35-й отдельной авиатехнической дивизии 54-й воздушной армии ДВО.

Аракчеев закончил военную службу органах контрразведки в Хабаровске в 1976 году в звании подполковника. Приказом КГБ СССР был уволен в запас.

Скончался ветеран легендарного спецподразделения 25 ноября 2018 года, но память о нем будет еще долго жить в сердцах потомков.