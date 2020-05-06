Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жизнь, похожая на фильм: как сложилась судьба ветерана «Смерша» Николая Аракчеева

Роман Захаров
20:20 06.05.2020
Ветеран легендарного спецподразделения прошел долгий и непростой путь. Ему доводилось нести службу в разных уголках Советского Союза, от Украины до Дальнего Востока, и всегда он с честью выполнял свой долг перед Родиной.
Жизнь, похожая на фильм: как сложилась судьба ветерана «Смерша» Николая Аракчеева
© Фото: Александр Шумихин, youtube

Подразделение «Смерш» было создано в 1943 Совнаркомом СССР для борьбы с иностранными агентами на территории Советского Союза. Название, ставшее сокращением от лозунга «Смерть шпионам!», наводило ужас на всех врагов и предателей нашей отчизны.

Однако, мало кто знает о судьбах людей, накрепко связавших в то неспокойное время свою жизнь с легендарным подразделением. О тех безымянных героях, которые стояли на страже мира и спокойствия советских граждан, почти всегда находясь в тени громкого названия спецорганизации. 

Один из ни - ветеран «Смерша», отставной подполковник КГБ Аракчеев Николай Николаевич. Его история похожа на сюжет остросюжетного шпионского детектива. Он родился 7 ноября 1921 года в деревне Владиславка Нижнегорского района Крымской области в рабочей семье. Четвертого октября 1940 года был призван Нижнегорским районным военкоматом в ряды Красной Армии. В 1942 году был зачислен в военную контрразведку «Смерш» туркестанского пограничного округа и направлен для прохождения дальнейшей военной службы в качестве оперуполномоченного отдела спецслужбы по обслуживанию 47 кавалерийского полка города Малы.

Приказом НКВД СССР от 23 сентября 1943 года №1926 Николаю Николаевичу было присвоено первое воинское звание офицера - младший лейтенант.

Аракчеев в составе 21 пограничного отряда принял участие в завершающей стадии Ясско-Кишиневской операции по разгрому немецкой группировки. С 15 июля 1944 года бойцы 21 погранотряда совместно с войсками Красной Армии прибыли на территорию Молдавии, где продолжали подавлять сопротивление разрозненных групп противника, рассредоточенных по территории республики. С армейскими подразделениями пограничники дошли до Кишинева, а к концу августа 1944 года с боями вышли к реке Прут, где приняли участок государственной границы с Румынией под охрану и начали его обустройство с одновременным проведением боевых операций по очистке тыла от остатков немецких войск.

В общей сложности 21 пограничный отряд вел боевые действия с июля по октябрь 1944 года с незначительными перерывами. В одной из войсковых операций Николай Аракчеев совместно с двумя пограничниками взял в плен двух немецких солдат (шофера и связиста), от которых советской разведке удалось получить важную информацию.

В мае 1945 года в числе сотрудников ОКР «Смерш»и пограничников 21-го погранотряда Аракчеев встретил День Победы. В этом же году познакомился со своей будущей женой Валентиной Ивановной, с которой вместе прожили более 50 лет. В браке у них появилось двое сыновей.

После войны Аракчеев какое-то время работал в «Смерше», но в сентябре 1946 года начал нести служу на отдельном морском КПП в Одессе.

В 1947 году был переведен на Сахалин, где в составе ОКР МВД Сахалинского Погранокруга обслуживал подразделения 116 погранотряда. На Сахалине он прослужил до 1950 года, далее судьба закинула его в Житомирскую область, где Аракчеев проходил службу в МГБ.

Однако, в 1954 году Николай Николаевич вновь оказывается на Дальнем Востоке, где он продолжает служить в должности старшего оперуполномоченного ОО КГБ по обслуживанию объектов 35-й отдельной авиатехнической дивизии 54-й воздушной армии ДВО.

Аракчеев закончил военную службу органах контрразведки в Хабаровске в 1976 году в звании подполковника. Приказом КГБ СССР был уволен в запас.

Скончался ветеран легендарного спецподразделения 25 ноября 2018 года, но память о нем будет еще долго жить в сердцах потомков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата06.05.2020, 13:09
Шойгу поручил наградить российских военных врачей за борьбу с COVID-19 в Италии
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:40 В стране и мире
Путин поручил дооснастить МЧС в пожароопасных регионах
20:20 В стране и мире
Жизнь, похожая на фильм: как сложилась судьба ветерана «Смерша» Николая Аракчеева
20:17 В стране и мире
В компании Дмитрия Босова подтвердили информацию о его смерти
20:15 В стране и мире
Радио «Звезда» начинает вещание в Санкт-Петербурге
19:51 Спорт
В Германии возобновят игры Бундеслиги
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Видео
Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.